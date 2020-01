Observatório Social quer parceria com a Educação de Mafra para aplicação de projeto

Na manhã desta segunda-feira (27), a direção do Observatório Social do Brasil – OSB Mafra esteve em reunião com a secretária de Educação, Estela Maria Bergamini Machado. Na pauta a aplicação do projeto ‘Formando Cidadãos Conscientes’ na rede municipal de ensino.

O projeto tem o objetivo de promover educação fiscal nas escolas, onde o professor trabalharia o tema com os alunos. Além do trabalho do professor em sala de aula outras atividades, para a fixação do conteúdo, seriam aplicadas, como apresentação de fantoches e um concurso de redação com premiação.

“[O projeto] tem foco de despertar consciência da cidadania nas crianças”, comentou o presidente do Observatório Social, Francisco Kenji Nischioka.

A ideia do OSB de Mafra é que ele seja aplicado nas escolas municipais para os alunos do 5º ano do ensino fundamental ainda no ano letivo de 2020.