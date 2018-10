Odontomóvel oferece atendimento dentário à população do interior de Mafra

A unidade móvel odontológica de Mafra (Odontomóvel) está realizando atendimentos dentários nas comunidades do interior do município. Em junho do ano de 2017, equipamentos e peças foram furtados da unidade, o que fez com que a população ficasse sem atendimento dentário, no mês de agosto do mesmo ano o Odontomóvel foi reformado e reorganizado e voltou a ativa.

O Odontomóvel presta serviços nas localidades que não possuem consultório no posto, atualmente o atendimento está sendo feito nas comunidades: Maurício Caillet, Butiá dos Tabordas e General Brito, que segundo informações da secretaria, “essas localidades estão sendo prioridade, pois ficaram sem atendimento dentário por um longo período, visto que a ESF da região não possuía consultório para realizar esses procedimentos”. A previsão é de que em breve ocorra um rodízio da unidade para atender mais regiões do município, que seguirá um cronograma estabelecido pela secretaria de saúde e divulgado à população.

A unidade atende em torno de 10 pessoas (por dia que está em atendimento na localidade) e presta serviços dentários de limpeza, restaurações e extrações simples. O atendimento nas localidades citadas é feito nas terças-feiras das 9h às 15 horas, por agendamento ou livre demanda, conforme disponibilidade.

O principal benefício da unidade é que ela facilita o acesso da população aos serviços odontológicos, pois evita que os cidadãos de localidades distantes precisem se deslocar até o centro da cidade para que sejam atendidos. Como é o exemplo da região do Butiá dos Tabordas, Mauricio Caillet e General Brito, onde unidade percorre em torno de 36 km do centro da cidade, até chegar à localidade, evitando que os moradores precisem fazer esse deslocamento.

PROFISSIONAIS

LOCALIDADE: Butiá dos Tabordas e anexos (Maurício Caillet, General Brito) e Saltinho do Canivete Dentista João Dias Sobrinho Filho THD Denize Becker Batista LOCALIDADE: Avencal de Cima, Avencal do Meio, Rio da Areia, Bituvinha e proximidades Dentista Isadora Maria Prateze Polenttini THD Grece Kelly Weinert