Oficina de Maquiagem é realizada para mulheres da Terceira Idade

Oficina foi ofertada pelo Centro de Convivência do Idoso realiza aos seus usuários

A Secretaria de Assist√™ncia Social e Habita√ß√£o realizou por meio do Centro de Conviv√™ncia do Idoso (CCI),¬† ‚ÄúOficina de Maquiagem‚ÄĚ para¬† idosas que participam do servi√ßo. O objetivo desta atividade √© aumentar a autoestima dessas mulheres e incentivar o uso de maquiagem na terceira idade, para que melhorar os cuidados com a pele e ¬†assim sentirem-se mais belas do que j√° s√£o.

A atividade aconteceu em fins de julho e início de agosto, com a participação de 12 mulheres, da voluntária Aline Adrieli Bileski Rocha e das colaboradoras Edenize Farias e Bianca Gomes Farias.

Novas Oficinas

O CCI comunica que haverá mais três oficinas para idosos acima de 60 anos. As interessadas poderão fazer inscrição pelo telefone 3642-9104, ou pessoalmente no endereço Rua Tupinambás, 80, na Vista Alegre.