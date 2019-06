Oficina terapêutica resgata a história de vida de pacientes no CAPS de Mafra

Realizada na primeira quinzena de junho, a oficina terapêutica “colcha de retalhos” promovida pela arteterapeuta e psicopedagoga do CAPS, Camille Assumpção, propiciou aos pacientes o resgate e a percepção de suas histórias de vida. A atividade fez com que os pacientes percebessem os fatos marcantes ao longo de suas vidas elucidando as próprias memórias e transformando-as em ferramentas de aprendizagem.

COLCHA DE RETALHOS

De acordo com Camille “a linha de costura das histórias na trama das existências é um fio fundamental para acelerar o processo de desenvolvimento. Esta linha representa a compreensão do ser sobre suas falhas e acertos; sem ela, seria impossível ligar um retalho aos demais retalhos tecendo uma história completa. Ao confeccionar uma colcha de retalhos, cada dia, com calma e paciência, cada detalhe bem trabalhado em um retalho que significa um pedaço das nossas vidas faz com que teçamos memórias com carinho e dedicação”.