Operação Acorda Motorista é realizado na BR-116 em Mafra

Policiais rodoviários federais e funcionários da concessionária Arteris realizaram nessa terça (05), na BR 116 em Mafra, a Operação Acorda Motorista.

O objetivo é fiscalização do cumprimento da Lei de Descanso por parte dos motoristas de carga e também verificar o sistema de iluminação dos veículos.

Ao todo 102 motoristas foram abordados. Todos receberam panfletos educativos para redução de acidentes, kits com lanches, higiene pessoal e acessórios para proteção da Covid-19. Três veículos com problemas no sistema elétrico tiveram o reparo feito gratuitamente.