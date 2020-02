Organização foi o tema da 1ª reunião de gestores da Educação de Mafra

Com a aproximação do início das aulas no dia 5 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação realizou, na última semana, a 1ª formação de 2020 dos gestores das unidades escolares de Mafra. Na tarde do dia 28 aconteceu, na sala de eventos do Hotel Emacite, uma reunião de trabalho e palestra com o professor MSc. Wellington Santo, que abordou o tema “Organização”.

Na abertura, a secretária de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado, declarou que neste evento está-se reforçando o compromisso do município com a Educação em 2020. “Que essa gestão seja forte, sólida e próspera”, afirmou. Desejou a todos muita fé e força para o ano que se inicia, para desempenharem um bom trabalho, deixando um legado sempre positivo.

ORGANIZAÇÃO

Sobre o tema Organização, explicou que foi escolhido para corroborar com a avaliação feita no ano passado e que vai ser trabalhado durante todo o ano 2020. Ao apresentar o professor MSc. Wellington Santo, afirmou que “sempre foi um inspirador” e salientou que neste ano quer que seja um ano de organização, sem esquecer do essencial, referindo-se ao fato de que “atualmente se vive num mundo cheio de impulsos, especialmente na área das redes sociais, que causam desordem emocional, espiritual, pedagógica, didática e administrativa”.

O professor Wellington Santo falou de forma clara, usando definições simples e eficazes como “Organização – um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar”. Falou sobre o ser bio-psico-sócio-espiritual-cósmico e sobre as dimensões humanas – emocional, física, intelectual e espiritual. Abordou ainda sobre a gestão do tempo – “tempo é vida, tempo é dinheiro, tempo é produtividade”; sobre os elementos fundamentais da gestão adequada do tempo e a experiência brasileira com o desperdício do tempo. Wellington Santo manifestou a felicidade em rever e falar para muitos dos seus ex-alunos e em vê-los atuando em nível de direção, com o aprendizado adquirido refletindo em favor da comunidade.