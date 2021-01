Ouvidoria da Prefeitura de Mafra quer a participação do cidadão

Estar mais perto do cidadão, por meio de um canal de diálogo entre este e a Administração Municipal, faz parte dos serviços da Ouvidoria Municipal da Prefeitura de Mafra. Procurando ampliar as formas de atendimento, a prefeitura dispõe de meios para que o cidadão se manifeste realizando críticas, sugestões, denúncias, elogios, reclamações e solicitações. A Ouvidoria tem a função de atender as manifestações do cidadão, analisar o questionamento, levar ao departamento competente e cobrar resoluções.

O prefeito Emerson Maas destaca que a Ouvidoria é uma peça fundamental para a gestão pública. “Queremos ouvir o cidadão e facilitar o contato entre ele a administração municipal. Através das manifestações na ouvidoria podemos identificar os problemas de maneira mais efetiva e buscar soluções junto aos setores responsáveis. É importante que o cidadão saiba que existe esse canal disposto a ouvi-lo. Por isso, damos grande valor a este serviço e quem está à frente dele é o Nereu Martins Carvalho”, declarou.

Acesso via portal municipal

Para acessar a ouvidoria basta entrar na página da prefeitura de Mafra, clicar no banner Ouvidoria e seguir os passos propostos, escolhendo o tipo de manifestação que deseja fazer: denúncia, reclamação, manifestação, sugestão ou elogio.

Pessoalmente

Também é possível manifestar-se pessoalmente, pois a prefeitura conta com um ouvidor municipal que atende na sede administrativa, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.

E-mail e telefone

O e-mail também é um canal eficiente de contato diretamente com a Ouvidoria: ouvidoria@mafra.sc.gov.br E por telefone, o munícipe é atendido diretamente pelo ouvidor pelo telefone: 3641-4067.

Papel do Ouvidor

Cabe ao ouvidor público, após receber a demanda do cidadão seja por quaisquer meios, entrar em contato com os órgãos responsáveis pelo assunto, notificando o problema, para então procurar descobrir as causas e repercussões. O Ouvidor não decide sobre o problema, mas o acompanhará até sua resolução, mantendo o cidadão informado.