Ouvidoria da Saúde de Mafra conta com mais um canal para atendimento ao usuário

Já está em operação mais um canal de atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS de Mafra. A Ouvidoria da Saúde, além de WhatsApp (9 8402-8765), dispõe de um site, no qual o usuário pode fazer denúncias, reclamações, sugestões ou elogios. Esse novo sistema de gestão para ouvidoria permite que o usuário acompanhe o andamento do seu processo.

De acordo com a ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde, Mariane Ruthes, esse sistema permite um melhor controle da demanda da população, sendo possível mensurar o tipo de solicitação e mesmo se é relativo a ESFs, profissionais ou à Covid-19. “Por meio do site o usuário tem mais facilidade para acompanhar o status do seu processo, até a sua finalização”, explicou a ouvidora.

Como acessar

O site pode ser acessado pelo site: mafra.ouvidoria.celk.info

Ao acessar, é solicitado que o usuário faça seu cadastro utilizando seu CPF e senha.

Somente se cadastrando é possível acompanhar passo a passo de seu processo, bem como a devolutiva da Ouvidoria. Também é possível utilizar o Acesso Rápido, sem necessidade de identificação. Mas neste caso, o usuário deve guardar o número de seu protocolo e a chave. O link também pode ser acessado por meio do site oficial da Prefeitura de Mafra – banner Ouvidoria da Saúde.

