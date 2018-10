Ouvidoria de Mafra oferece um canal de comunicação direto do cidadão com a administração municipal

O objetivo da ouvidoria é de atender as manifestações do cidadão, via site, e-mail, telefone ou presencialmente, levar o questionamento ao departamento competente e cobrar resoluções

A Prefeitura de Mafra possui uma ouvidoria no município, com profissionais treinados e preparados para atender a população. Nesse departamento o cidadão pode fazer denúncias, reclamações, sugestões, solicitações e elogios.

O objetivo da ouvidoria é de atender as manifestações do cidadão, via site, e-mail, telefone ou presencialmente, levar o questionamento ao departamento competente e cobrar resoluções. Visando facilitar o contato do munícipe com a prefeitura, existem diversas maneiras de entrar em contato com a ouvidoria, isso pode ser feito pessoalmente na sede da prefeitura, por telefone, e-mail ou através do sistema e-OUV disponível no site.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com o prefeito Wellington Bielecki “o cidadão precisa ser ouvido e a ouvidoria é uma ferramenta muito importante que cria um canal de diálogo entre o munícipe e a Administração Municipal, que nos permite identificar os problemas de maneira mais efetiva e buscar soluções visando melhorar o município”, declarou.

COMO ENTRAR EM CONTATO COM A OUVIDORIA?

Para falar com a ouvidoria pessoalmente, o cidadão deve se dirigir até a sede administrativa da prefeitura que fica localizada na av. Frederico Heyse, nº. 1386 – Alto de Mafra e solicitar atendimento na recepção.

Também é possível manifestar-se via e-mail: ouvidoria@mafra.sc.gov.br ou através do telefone direto da ouvidoria: 3641-4053.

E-OUV

O sistema e-OUV faz parte de um sistema de ouvidorias do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. É um canal integrado para encaminhamento de manifestações a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

Para acessar a ouvidoria basta entrar no site da prefeitura www.mafra.sc.gov.br, clicar no banner Ouvidoria – Fala Cidadão, escolher a opção que deseja fazer (denúncia, reclamação, sugestões, solicitações ou elogios) e seguir os passos propostos pelo sistema. Em seguida o usuário deve descrever o fato e local, tendo a possibilidade de anexar fotos ou documentos que considerar relevantes. É preciso também que o cidadão se identifique com nome, telefone ou e-mail para que seja possível a ouvidoria entrar em contato com o usuário.

Após seguir todos os passos o sistema gera um número de protocolo (que pode ser utilizado para acompanhar a situação da sua manifestação), neste momento o sistema envia todas as informações para o usuário no e-mail cadastrado e permite que o cidadão possa imprimir tudo o que foi enviado ao sistema.

A diretora da ouvidoria Camila Ferreira ressaltou que “a ouvidoria registra todas as informações, analisa e encaminha para o setor responsável para que o mesmo tome providências, estamos sempre cobrando respostas e as repassamos para o usuário, por esse motivo é extremamente importante que o cidadão se identifique e nos informe um telefone ou e-mail para contato no momento da manifestação para que possamos contatá-lo e mantê-lo informado da situação”, concluiu.