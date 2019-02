Pacientes do CAPS de Mafra visitam empresa visando possibilidade de inserção no mercado de trabalho

O objetivo da visita foi apresentar a possibilidade de inclusão do mercado de trabalho por vagas PCD (pessoas com deficiência)

No último, dia 22 de janeiro nos períodos da manhã e tarde os pacientes do CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial) de Mafra realizaram visita na Empresa Cativa. A empresa atua no ramo de produção de malhas.

O objetivo da visita foi apresentar a possibilidade de inclusão do mercado de trabalho por vagas PCD (pessoas com deficiência). Os pacientes foram recebidos pela psicóloga da empresa Meirieli que explicou o funcionamento da fábrica e quais são setores que a compõem. A equipe do CAPS declarou ter ficado bastante satisfeita com a oportunidade e agradeceu a parceria da empresa Cativa.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -