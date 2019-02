Palestra marcará abertura de aula magna do curso de medicina da UnC/Mafra

Você é feliz? O que é felicidade para você? O que nos mantém saudáveis e felizes? Para refletir sobre esse tema tão complexo, o professor Robson Freire, na palestra intitulada “É tempo de felicidade”, combina o rigor das pesquisas científicas realizadas na Economia e na Psicologia com o avanço de estudos recentes da ciência comportamental.

Freire, que recentemente foi citado em reportagem sobre o tema Felicidade na Revista Galileu (clique aqui e leia a matéria), é o professor convidado para a aula magna do curso de medicina da Universidade do Contestado na próxima segunda-feira, dia 18. O evento marca o início do semestre letivo para calouros e veteranos de medicina da UnC.

Uma pesquisa realizada com jovens acadêmicos identificou que cerca de 35% dos estudantes têm pelo menos um tipo de transtorno mental, que pode causar consequências psicológicas por toda a vida, enquanto 31% desses jovens apresentam alguma desordem emocional temporária. A ideia desse estudo partiu da Organização Mundial da Saúde (OMS), preocupada com esses jovens universitários que sofrem também com a insegurança em relação ao futuro.

Com esse enfoque e com base em suas próprias experiências de vida e na docência, o professor Robson Freire oferece algumas respostas sobre a felicidade que mostram a importância da busca do equilíbrio entre o prazer e o propósito para a satisfação pessoal. Pioneiro no Brasil a propor, desenvolver e lecionar a disciplina felicidade em nível acadêmico – graduação e pós-graduação lato sensu, Freire é consultor de empresas, palestrante e possui capítulos de livros e artigos publicados em congressos nacionais e internacionais. É mestre em administração (Univali), e pós-graduado em gestão de recursos humanos, marketing para gestão empresarial (UFSC), com mais de 30 anos de carreira.