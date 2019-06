Palestra sobre a Reforma da Previdência é realizada em Mafra

A manhã da última sexta-feira (14) atraiu importantes debates na palestra sobre a reforma da previdência, que ocorreu no auditório da Associação Empresarial e Comercial de Mafra (ACIM), ministrada pelo deputado federal Darci de Matos.

O evento contou com a presença de várias autoridades, dentre elas o prefeito de Mafra Wellington Roberto Bielecki, o presidente da ACIM, Carlos Alberto Nitz, o presidente da CDL Mafra, Lourival de Sá Ribas Junior, e o presidente do Sincomafra, Antonio Nahum Zaine. Também esteve presente o prefeito da cidade vizinha Itaiópolis, Reginaldo Jose Fernades Luiz, vereadores de Mafra e da região, servidores da Prefeitura de Mafra e representantes de sindicatos e da indústria e comércio local.

Segundo o deputado, o objetivo é que reforma da previdência seja aprovada até 15 de julho, antes do recesso do congresso. Darci, único representante federal da região norte de Santa Catarina, tratou o tema com clareza, em um discurso de fácil entendimento sobre a importância da reforma previdenciária no Brasil. Ao abrir para perguntas, o deputado tratou brevemente também sobre a reforma tributária, enxugamento do Estado e temas de interesse da região.

Impacto municipal

Para o prefeito Wellington “o tema da reforma da previdência é o que mais se houve falar hoje em dia. Tenho certeza de que o deputado irá nos defender na câmara federal, como sempre fez na ALESC, defender os interesses das classes mais afetadas pelo assunto, sempre prezando pelo bem da sociedade. Vale ressaltar que de nada adianta que os municípios retenham gastos e adiram à reforma, se esta não incluir os Estados, assim, juntos, estados e municípios poderão defender e colocar em prática a reforma da previdência”.