Papai Noel chegará no dia 10 em Mafra

Abertura do Natal contará com várias atrações culturais, todas na Praça do Comércio

O Natal em Mafra chega com novidades neste ano. Vai ter passeio de trenzinho, concurso de vitrine, concertos, presépio na biblioteca, cantatas e apresentações de ballet. A Programação natalina para 2019 tem início no dia 2 de dezembro, com a visitação ao presépio instalado na Biblioteca Pública “Alzira Maria do Vale”, que permanecerá até o dia 19, no horário das 8h30 às 12 e das 13h30 às 17 horas.

O dia 10 será de grandes atividades, com a chegada do Papai Noel em Mafra, às 21 horas, na Praça do Comércio. Nesse mesmo dia, acontecerá como preparação para receber o bom velhinho, a apresentação do Coral da Escola Referência Mundo Mágico, às 16h30 e Cantata com alunos da Educação Infantil do SESC, às 19 horas. A noite tem sequencia com apresentação de dança – ballet e jazz – do SESC, às 19h15; apresentação de ballet natalino da Casa da Cultura, às 20 horas, e apresentação de auto de Natal “Folia de Reis” como o grupo Mototóti, de Porto Alegre. Todas as apresentações acontecerão na Praça do Comércio (Guilherme Luiz Abry), onde haverá ainda praça de alimentação – Feira da Família.

PASSEIOS DE TRENZINHO DA ALEGRIA

Outra novidade desse Natal é o trenzinho da alegria, uma ação da CDL e ACIM, Sicoob Credinorte e Planaltão Atacadista, com passeios que acontecerão dos dias 9 a 19 de dezembro, das 14 às 21 horas, com ingressos vendidos no Posto Susin. O comércio poderá participar do Concurso Vitrine, cujo objetivo é premiar as 3 vitrines que mais se destacarem. Inscrições pelo e-mail: comercial@cdlmafra.com.br.

No dia 9 de dezembro, às 19 horas, acontecerá o IV Grande Concerto de Natal, com Orquestra de Câmara e Coral da Escola de Música Donaldo Ritzmann, de São Bento do Sul. Será no Cine Teatro Emacite, às 20 horas, com ingressos ao custo de R$ 20,00. O evento é uma promoção das Soroptimistas que também estão vendendo os ingressos antecipadamente.

PARCERIA

A realização do “Natal Rio Mafra 2019” é uma parceria entre a Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação Empresarial de Mafra, com apoio do SESC, SENAC, Planaltão Atacadista, Grupo Germânia, Sicoob Credinorte, Hotel Susin, Restaurante Vitorino e Modelar Móveis.