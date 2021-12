Papai Noel já está em Mafra

Alegria, parque de diversão, música e muita magia e emoção com a chegada do Papai Noel. Assim a Prefeitura de Mafra realizou a abertura oficial do Natal, na noite de domingo, dia 12, na Praça Ferroviário Miguel Belecki, com a presença de centenas de pessoas.

O Prefeito de Mafra, Emerson Maas disse ser um momento muito feliz por estarem reunidos e comemorando o lançamento do Natal de Mafra, após dois anos de pandemia. “Este nosso Natal tem um gostinho especial, de recomeço. No ano passado não foi possível estarmos em família ou com amigos, mas neste ano, mesmo com um pouco de restrições, estamos conseguindo”, afirmou. Emocionado declarou que é uma grande alegria estarmos vivendo a inauguração da Vila de Natal de Mafra. “É um momento muito importante para todos nós, momento de reflexão sobre a importância de estarmos juntos, de estarmos confraternizando e podendo abraçar nossos familiares e é isso que todos queremos”. Maas destacou a necessidade de defender a família mafranse. “Nós temos que nos ajudar e nos proteger, precisamos resolver os problemas de forma unida, para ajudar nossa cidade e nosso povo”, afirmou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mais Natal nas praças de Mafra

O prefeito convidou a todos para que participem nos próximos 10 dias, até o dia 23 de dezembro, das 17 às 22 horas e desfrutarem das alegrias que estarão à disposição da população na Praça Bielecki, como a feira de artesanato, com barracas vendendo produtos natalinos e o parque de diversão para as crianças.

A Secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Emmanuelle Henning agradeceu a presença de todos, e convidou para que participem durante a semana das festividades que acontecerão em todas as praças de Mafra, a partir das 17 horas, começando pela Praça do Passo, na segunda-feira, às 17 horas.

A noite de festa encerrou com a apresentação do coral Feminino Riomafrense e do gaiteiro e cantor, Wellington Pedro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Família Feliz

A família de Luiz Carlos de Oliveira veio prestigiar a abertura do Natal em Mafra. Ele e a esposa Rosane Silveira da Conceição trouxeram a filha Evelin e a cunhada Maria Baittinger com a filha Isabelle. Para eles foi uma diversão só vendo as crianças aproveitarem. “Assim é que se faz. O Prefeito Maas está no caminho certo, fazendo o bem para o povo”, declararam.

Também participou da festa Katlin Gurniski Liz, que trouxe a filha Sophy, de 8 anos. “Está ótimo, bem animada, bonita e com muitas famílias. É um momento em que as pessoas estão necessitando sair de casa, depois da pandemia”, declarou Katlin.

A família de Carlos Eduardo Bauer também gostou da abertura do Natal de Mafra. Ele estava na praça com a esposa Scharon, o filho Weslley, de 12 anos e o Neto David, de 8 anos. Eles gostaram muito de tudo e acharam diferente e animado um Natal com um parque de diversão para alegria da criançada.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -