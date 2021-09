Compartilhar no Facebook

Em reunião realizada na manhã de quinta-feira, dia 9, entre o Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana – CIMU e representantes da empresa de Norte Sul transportes, decidiu-se pela alteração, a partir de amanhã, dos horários das linhas de ônibus de Mafra e Rio Negro (linha Bom Jesus-Faxinal) e das do interior. A decisão é uma consequência da paralisação dos caminhoneiros e fechamento das estradas, o que ocasionou a falta de combustíveis.

Representantes da empresa explicaram que as alterações afetarão inclusive as linhas do interior e adiantaram que a linha Augusta/Vitória será temporariamente interrompida.

As alterações dos horários das linhas serão mantidas enquanto durarem as manifestações. Confira abaixo os novos horários:

Paralisação dos caminhoneiros altera os horários das linhas de ônibus (1)

Paralisação dos caminhoneiros altera os horários das linhas de ônibus (2)

Paralisação dos caminhoneiros altera os horários das linhas de ônibus (3)

Paralisação dos caminhoneiros altera os horários das linhas de ônibus (4)

Paralisação dos caminhoneiros altera os horários das linhas de ônibus (5)

Paralisação dos caminhoneiros altera os horários das linhas de ônibus (6)