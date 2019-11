Parceria entre CEJA e CRAS abre matrículas para os cursos de Ensino Fundamental e Médio

No segundo semestre de 2019 teve início uma iniciativa do Grupo de Mulheres do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), com o objetivo de permitir que jovens e adultos pudessem voltar à sala de aula e concluir os seus estudos. Foi formada uma turma de 18 alunos, entre homens e mulheres de 16 a 83 anos, com todas as disciplinas vigentes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Com a grande procura, foi iniciada também uma segunda turma, direcionada para graduação do 6º ao 9º ano.

A iniciativa continua gerando frutos e será expandida para o ano de 2020. Além da oferta de turmas do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º do ensino fundamental, a parceria trará também uma turma específica para quem deseja cursar e concluir os três anos do ensino médio.

O projeto educacional visa contemplar a comunidade do Bairro Vila Ivete, graças a parceria entre o CRAS e o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA). Assim, a dificuldade de acesso à unidade do CEJA, que fica localizado na área central e disponibiliza aulas somente em contra-turno, deixa de ser um empecilho para quem deseja completar seus estudos, pois as aulas de todas as disciplinas vigentes passam a ser ministradas na unidade do CRAS, cinco dias por semana, com duração de um ano e meio para que se faça valer a certificação do MEC.

CONFIRA OS HORÁRIOS DAS AULAS PARA CADA ETAPA:

– Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – período matutino das 8h às 11h30;

– Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – período vespertino das 13h20 às 16h45;

– Ensino Médio – período noturno das das 19 às 22h.

MATRÍCULAS ABERTAS

As inscrições para todas as turmas de ensino médio, fundamental e nivelamento (1º ao 5º ano).

Período de matrícula: 04/11/2019 a 30/11/2019

Local: CRAS – Rua Capitão João Bley, nº 734 – Bairro Vila Ivete

Documentos necessários:

– Carteira de identidade

– CPF

– Cartão do SUS

– Histórico Escolar

– Comprovante de Residência

– Foto (opcional)

Informações: (47) 3645-1914.

As vagas são limitadas.