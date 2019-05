Parceria entre Educação de Mafra e Igreja Assembleia de Deus possibilita curso de LIBRAS para 50 pessoas

1 de 4

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mafra está realizando neste ano, em parceria com a Igreja Assembleia de Deus, o curso básico de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), atendendo cerca de 50 pessoas da comunidade em geral e congregados da igreja. As aulas acontecem todas as segundas-feiras à noite, no CEMMA. Tem custo mensal de R$ 50,00, apenas para pagamento do material didático. A duração é de 120 horas. E como a procura pelo curso foi muito grande, outra turma será aberta no mês de junho, com aulas programadas para as noites de sexta-feira. O curso é apresentado pela professora Dircelene Dittrich Pinto.

A iniciativa do curso partiu da Igreja,que deseja se aprimorar no que diz respeito à inclusão. O projeto foi apresentado à Secretaria de Educação, que também tem buscado atuar na forma de proporcionar a inclusão, trabalhando atualmente com 120 alunos com necessidades especiais diversas, inseridos no ensino regular municipal. Juntos formaram a parceria para o projeto que saiu do papel e já está frutificando. O curso foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação e os alunos receberão certificação da Secretaria Municipal de Educação.

Os alunos dessa turma são todos ouvintes. A aluna Cleide Leal – que também é 2ª professora de dois alunos na Escola Santo Antônio – está aprimorando os conhecimentos que já possui na área. Para ela o curso é muito bom, bem mais completo e está auxiliando muito no seu trabalho. Na noite de segunda-feira, eles passaram por uma espécie de teste, apresentando a peça “Chapeuzinho Vermelho em Libras”.

ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO EM SOCIEDADE

O curso tem por objetivo possibilitar o acesso à comunicação, informação e educação à pessoa surda ou com deficiência auditiva. O acolhimento e a integração em sociedade é outra meta do projeto, bem como promover a reflexão sobre a questão da inclusão e das oportunidades à pessoas surdas ou com deficiência auditiva, ante a premissa de que todos têm os mesmos direitos para o pleno exercício da cidadania.

Conforme explicou a Igreja Assembleia de Deus em seu projeto, a congregação tem como objetivo a pregação do evangelho, a realização de trabalhos missionários e o desenvolvimento de assistência espiritual, social e educacional. “Em observância a tais objetivos, verificamos a necessidade de nos aprimorarmos no que tange a inclusão, visando atender a demanda local e regional”, cita a justificativa.

Para a Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado, as escolas de Mafra já atuam com a inclusão, visto a necessidade para o desenvolvimento integral das crianças, e também como forma de conscientização sobre o respeito às diferenças, além do cumprimento da LBI – Lei Brasileira de Inclusão. “Sermos parceiros nesse curso de LIBRAS nos acrescenta enquanto entidade que trabalha com educação e que está plenamente consciente de que seu papel vai muito além do ato de ensinar, de que precisa estar sempre em defesa do respeito ao direito de todos de participar, de aprender e de estar inserido no ambiente social”, declarou.