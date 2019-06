Parceria entre UnC e Educação de Mafra resultará em benefícios para estudantes da universidade e escolas municipais

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mafra e a Universidade do Contestado, campus Mafra, estão firmando parceria para a realização de projeto piloto que prevê a ação de cerca de 90 acadêmicos dos vários cursos ofertados pela UnC, em três escolas da rede municipal de ensino. As ações respeitarão as avaliações dos próprios gestores das escolas, que já elencaram temas que representam as reais necessidades das unidades a serem trabalhados junto aos seus 950 alunos, do 6º ao 9º ano.

As atividades deverão iniciar ainda neste primeiro semestre nas escolas CEM Beija Flor, EMEF Amola Flecha e EMEF São Lourenço. Contarão com a participação de estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Software, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia.

BOM PARA TODOS OS ALUNOS

Esse projeto piloto será bom para todos os alunos, tanto da UnC como das escolas. Para os universitários são vários os benefícios, especialmente para os que participam do Programa Permanente de Extensão da Universidade, pois estes cumprem o Artigo 170, que estabelece que quem receber uma ou mais parcelas da Bolsa de Estudos deverá comprovar a participação de 20 horas em programas e projetos sociais, com visão educativa.

O projeto atenderá ainda os alunos da rede municipal, segundo afirmações da secretária Estela Bergamini Machado, porque, por meio do projeto piloto, a educação de Mafra poderá concretizar sua meta de ampliar as ações do educar, “abrindo um leque de possibilidades de aprendizado aos alunos, que os eduque para a vida, para serem cidadãos, respeitando e se fazendo respeitar em todos os sentidos, como alunos, como filhos e como parte de uma sociedade”. Também irá ao encontro de um novo projeto que a Secretaria de Educação lançará em breve, que é o Iluminar, e que visa a formação educacional pautada em programas curriculares incluindo cidadania, valores, tecnologia, entre outras disciplinas que preparem para o mundo do trabalho e, principalmente, para a vida longe da marginalidade.

REUNIÕES PREPARATÓRIAS

Reunião preliminar para tratar da parceria aconteceu entre Estela Maris Bergamini Machado, Secretária de Educação de Mafra, Ivan Rech, diretor do campus Mafra, Clarice Gaudêncio e Carla Regina Rosin, do grupo de apoio, e Marinês Ribeiro, coordenadora pedagógica da Secretaria. Posteriormente aconteceram reuniões entre os gestores para elencar as necessidades das escolas e com a equipe da UnC para alinhavar o início dos trabalhos.