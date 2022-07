Parte da Avenida Coronel José Severiano Maia será interditada no final de semana

A Prefeitura de Mafra informa que em razão do Festival de Inverno, que acontece nos dias 08, 09 e 10 de julho (sexta-feira, sábado e domingo) parte da Avenida Coronel José Severiano Maia será interditada.

O trecho corresponde a partir da rotatória em frente aos Correios até a linha do trem, próximo à rodoviária. A interdição será das 14 horas do dia 08 (sexta-feira) até as 23 horas do dia 10 (domingo). Trechos alternativos estarão sinalizados no local, para desvio alternativo do trânsito.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Prefeitura agradece a colaboração dos motoristas e convida a família mafrense para prestigiar os três dias de Festival de Inverno na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, Centro. A programação completa pode ser acessada no site da Prefeitura de Mafra, no link Festival de Inverno.