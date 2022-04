Páscoa Saudável: atividades são realizadas na comunidade Butiá dos Tabordas

Quem disse que na Páscoa o prato principal é só chocolate? O Nasf-AB, com sua a equipe multiprofissional e o ESF Butiá dos Tabordas realizaram no dia 06, uma atividade com pessoas da comunidade local, com o objetivo de desenvolver uma relação saudável com a comida, ensinar receitas nutritivas para uma Páscoa mais saudável e também ter a opção de realizar substituições saudáveis nos dias festivos.

Atividades realizadas

Em meio a alimentos nutritivos, foram realizadas orientações nutricionais para prevenção de doenças e para uma Páscoa saudável; como escolher o melhor chocolate e os benefícios do cacau; preparo de receitas saudáveis: bolo de banana com gotas de chocolate, bombom de prestígio, suco de cenoura, mousse amarelo e mousse de chocolate. Vale destacar que foram ressaltados os benefícios nutricionais dos alimentos usados no preparo das receitas. Por fim, houve degustação das preparações com todos os presentes.

Participaram da orientação os profissionais: Andriéllen Marciniak (nutricionista), Kamila K. Schafacheck (educadora física), Hellen N. C. L. Guimarães (fonoaudióloga), Ramiro B. Schonardie (psicólogo), Maria Eduarda Peters (estagiária de nutrição), Patrícia A. Kuhl (enfermeira) e Veridiana Martins (agente comunitária de saúde).

