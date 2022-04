Passeata em Mafra pediu a paz na Ucrânia

Cartazes e faixas escritas em três idiomas apoiavam a Ucrânia: “Слава Україні, героям Слава” (Glória à Ucrânia! Glória aos heróis!, em ucraniano) “We stand with Ukraine” (Nós estamos com a Ucrânia, em inglês) e “Paz na Ucrânia”, em português.

Portando cartazes e faixas com dizeres de “Nós apoiamos a Ucrânia”, escritos em Ucraniano, Inglês e em Português, Membros da comunidade Ucraniana de Mafra e região, muitos deles caracterizados com as roupas típicas e munidos de bandeirinhas nas cores azul e amarelas (cores da bandeira da Ucrânia) realizaram no último sábado, dia 9, uma passeata pelas ruas da cidade pedindo o fim da guerra e defendendo a paz no mundo.

Antes da passeata houve uma breve cerimônia, com apresentação do Hino Nacional Brasileiro e da Ucrânia, cantado pelos presentes, emocionando a todos. O Prefeito de Mafra, Emerson Maas falou em favor da Paz. “Só nos resta pedir a Deus para que ilumine os líderes políticos para que possam refletir e resolver pelo cessar da guerra o mais breve possível”, declarou pedindo o fim do sofrimento de tantas famílias.

Padre Jaime Fernando Valus, representante da paróquia da comunidade lembrou que o povo ucraniano tem uma profunda fé, uma história milenar e muita religiosidade. “Estamos aqui para orarmos pelo fim da guerra”, declarou lembrando as palavras do Papa Francisco, que pediu ao mundo orações pela Paz na Ucrânia.

Sentimento de tristeza

Thaisa Cristela Grein, representando a Associação Ucraniana Catarinense Ivan Frankó agradeceu a presença de todos, em especial do grupo folclórico de União da Vitória. “Essa união das comunidades referencia que não há estado ou diferenças para esse sentimento de profunda tristeza e de desejo para que a paz volte a reinar”, afirmou lembrando os 130 anos de Imigração Ucraniana no Brasil.

A vice-presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira por Santa Catarina, Lecia Maria Labas, falou que a presença de todos é muito significativa para demonstrar que a vida e a liberdade são importantes. “A guerra atinge o mundo todo e hoje nós ucranianos estamos nos sentindo abraçados por todos vocês”, afirmou e pediu para que boas energias fossem enviadas pela paz, para que isso não se repita no mundo. “Que a liberdade de um povo seja respeitada”, pediu.

Após a cerimônia, os manifestantes saíram da Praça da Ucrânia em passeata até a Praça Ferroviário Miguel Bielecki, onde encerraram o movimento com apresentações dos grupos folclóricos Kalena, de União da Vitória e Vesná, de Mafra.