Pastoral da Criança de Mafra promove bazar

Nesta sexta-feira, sábado e domingo, das 9 às 17h, a Pastoral da Criança de Mafra estará promovendo um bazar no Santuário Aparecida, em frente ao Hospital São Vicente de Paulo. São roupas e calçados com preço único de R$ 1,00 e utilidades e eletrodomésticos com preços promocionais. No local também haverá venda de bolachas de Natal.

- Publicidade -