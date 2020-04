Patrulha COVID 19 é iniciada pela Polícia Militar de Mafra

As ações da Patrulha Covid 19 têm caráter orientativo e eventuais interdições somente ocorrerão após reiterada desobediência por parte do comerciante

O comando da Guarnição Especial de Polícia Militar de Mafra (GEMFA) comunica a toda população e em especial ao comercio em geral dos quatro municípios da sua área de atuação: Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo, o início da Patrulha COVID 19.

Policiais Militares atuarão diariamente com a missão e o objetivo de auxiliar os diversos segmentos comerciais no cumprimento das disposições do Governo do Estado de Santa Catarina relativas à pandemia da Covid 19.

No horário das 8h às 18h os policiais estarão percorrendo a cidade e abordando por segmento uma quantidade pré-estabelecida de estabelecimentos. Ao serem constatadas quaisquer irregularidades, os comerciantes serão orientados e terão o prazo de uma hora para sanar o problema. Caso insista em não atender as orientações estará sujeito as sansões que podem ir de notificação até a interdição do estabelecimento, além de implicações penais.

As ações da Patrulha Covid 19 têm caráter orientativo e eventuais interdições somente ocorrerão após reiterada desobediência por parte do comerciante. A PM pede a todos para que atentem para as normas exigidas e façam cada um a sua parte para superarmos esse momento com o menor impacto negativo possível.

Para aqueles que necessitem tirar dúvidas a respeito da Covid 19 poderão fazê-lo através do WhatsApp 3647-0111 no período da manhã e 3647-0123 no período da tarde, evitando assim ligar para o telefone de emergência 190, o qual deve ser utilizado apenas em caso de emergências ou para denúncias.