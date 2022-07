Pela primeira vez em Mafra vigias recebem uniformes e capacitação

Compartilhar no Facebook

Pela primeira vez na história em Mafra os funcionários do município no cargo de vigia receberam capacitação específica para a área de atuação e uniformes de trabalho. A entrega dos uniformes foi feita aos 32 vigias, na tarde de terça-feira, dia 26, pelo Prefeito Emerson Maas, durante o encerramento do curso.

O Prefeito disse estar muito satisfeito em poder proporcionar essa capacitação aos servidores, respeitando o compromisso assumido de valorizar o funcionário. “Com o treinamento e os uniformes vocês poderão estar bem identificados no exercício de suas funções e ainda poderão avançar nas letras, melhorando seus salários”, explicou. Disse saber que há ainda muita coisa a ser feita, mas que é sua intenção caminhar, dia a dia, visando proporcionar as melhorias necessárias. Maas agradeceu aos funcionários que se dispuseram a participar da capacitação, que foi organizada pela Secretaria Municipal de Administração com a finalidade qualificar o servidor, além de promover um contato mais próximo entre os trabalhadores da mesma área.

Uniformes para Vigias

Os vigias receberam um kit com uniformes composto de 1 botina, 1 lanterna, duas camisas e duas calças. Para a única mulher vigia do município, Maria Inês Zapp, que atua na área há 14 anos, “o curso foi muito bom, sucinto e com assuntos abrangentes e de interesse da classe, além de ser o primeiro específico para nós vigias”, declarou destacando que considerou muito importante essa reciclagem entre os funcionários e o recebimento dos uniformes. “Estou há 14 anos na função e é a primeira vez que recebemos uniformes. Gostei bastante”, declarou.

Respeito à categoria

Para o vigia Julio Cesar Steklain, que é funcionário do município há 40 anos e atua há 30 anos no cargo de vigia, o curso foi muito bom. “Foi ótimo, porque foi a primeira vez que recebemos essa capacitação, que foi muito importante, além dos uniformes para nossa identificação. Foi uma demonstração de respeito para com os vigias”, declarou.