Peri Ferroviário Esporte Clube é reconhecido como utilidade pública municipal

Na última sessão ordinária remota da Câmara de Vereadores de Mafra, realizada na terça-feira (28), o projeto de Lei 12º/2020 que reconhece a utilidade pública municipal para “Peri Ferroviário Esporte Clube” foi aprovado com todos os votos favoráveis. O autor do projeto é o vereador Adilson Sabatke.

O Peri Ferroviário Esporte Clube foi fundado em 18 de setembro de 1920 com a finalidade principal de promover a prática e o incentivo ao esporte em geral.

Atualmente, o clube realiza campeonatos internos entre a equipe de bocha do Peri na cancha do clube. Além disto, disponibiliza a cancha semanalmente para utilização da Associação Mafrense dos Deficientes Visuais (AMADEV), a qual realiza trabalhos de entretenimento e interação das pessoas portadoras de deficiência visual.

O clube também disponibiliza seu campo de futebol às equipes de veteranos do futebol de Mafra. No local, são realizados jogos, amistosos entre veteranos locais e de outros municípios. Também é utilizado pelas escolas de Mafra, onde ocorrem os jogos de confraternização entre alunos e o campeonato “Moleque Bom de Bola”.

Para o vereador Sabatke, autor do projeto, é fundamental a utilidade pública para o Peri Ferroviário Esporte Clube continuar desenvolvendo o seu trabalho em prol do povo com benefícios de lazer e da saúde da população.

Fonte: Câmara Municipal de Mafra