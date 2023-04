Plano de Desenvolvimento Econômico para os próximos 20 anos entregue à comunidade

Um evento que vai marcar a história de Mafra: a entrega oficial do Plano de Desenvolvimento Econômico de Mafra – PEDEM, para os próximos 20 anos, até o ano de 2040. Aconteceu na noite de quinta-feira, dia 13 de abril, no auditório do Sicoob.

O plano foi elaborado com a participação de mais de 300 pessoas da comunidade, representantes dos diversos setores da economia e serviços do município, entidades e organizações sociais, num trabalho que durou cerca de 7 meses. Contou com apoio do SEBRAE/SC e da Prefeitura de Mafra, por meio da secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania e participação das diversas outras pastas, como saúde, educação e agricultura.

Momento de emoção e alegria

O Prefeito Emerson Maas falou da sua alegria em poder compartilhar esse momento. “Estou emocionado em ver a concretização do plano. Esse plano não é meu, eu não participei desse processo. Ele é da sociedade mafrense”, afirmou. E esclareceu que o mais importante é que está sendo planejado para até 2040. Ao questionar “nesse período quantos prefeitos irão passar?”, deixou claro que o Plano não é do Prefeito Maas, e sim de todos os mafrenses, uma vez que foi “a sociedade que pensou nos seus objetivos, aonde querem chegar e quais as estratégias para se atingir a esses objetivos elencados”.

Explicou que o planejamento não está pronto ou engessado, e que o que está sendo apresentado é um caminho a ser seguido. “É um caminho que deve ser amadurecido, melhorado, com a participação de mais pessoas no processo”, afirmou. O Prefeito agradeceu a participação de todos e conclamou a adesão de mais munícipes.“Mafra pode ser sim a cidade que sonhamos, mas precisamos participar, precisamos deixar nossa contribuição para o desenvolvimento do nosso município”.

Mafra caminhando para o futuro

A Vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, disse estar feliz em ver a comunidade se envolvendo cada vez mais nesses projetos de desenvolvimento, na criação de propostas. “Hoje percebemos que Mafra está caminhando para o futuro, e isso se dá pela nossa gestão, pelo apoio do SEBRAE, mas principalmente pela participação da nossa sociedade, representada pelos seus diversos segmentos. E é isso que todos queremos, uma cidade grande, próspera para nós, nossos filhos e netos. Esse projeto de desenvolvimento não é nosso, é da cidade, é do município de Mafra, daqui para os próximos anos”, afirmou. Agradeceu a participação de todos os setores da sociedade nesse momento histórico.

Trabalho dos mafrenses

“Foi um trabalho realizado pelas mãos e mentes mafrenses e que ainda não está fechado, mas que será contínuo”, explicou o Secretário Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Lellis Ferreira. Ele definiu a data de 13 de abril de 2023 como um marco histórico para o município de Mafra e para o Planalto Norte Catarinense como um todo.

O Presidente do Conselho de Desenvolvimento de Mafra, Jeison Maikel Kwitschal destacou que a entrega do PEDEM é reflexo das ações das pessoas e entidades envolvidas. Ele parabenizou ao Executivo Municipal e à secretaria de Desenvolvimento Econômico pela iniciativa e destacou: “Queremos sair de um ambiente de apenas cobranças e consentimentos para um ambiente de contribuição e efetivamente ver Mafra se desenvolver”, afirmou concluindo ser o momento da entrega do plano, “um momento muito satisfatório e isso tudo é para a população”.

PEDEM

O objetivo do PEDEM – que tem uma visão para o ano de 2040 – é estimular o empreendedorismo, fomentar, atrair e fortalecer o desenvolvimento de empresas, assim impulsionando o desenvolvimento econômico de Mafra, gerando emprego, renda e inovação da cidade.

A noite da entrega do PEDEM contou com palestra do empresário e Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Município de Joinville, Fernando Bade, que falou de sua experiência frente ao maior município de Santa Catarina e comentou da importância do planejamento para o desenvolvimento econômico local. Para Mafra, Bade aconselhou: “o importante, nesse momento, é a motivação e animação dos 5 grupos para que se mantenham atuantes. Que o trabalho para o Executivo começa naquela noite, com o desafio de colocar o plano e execução”. Finalizou explicando que o PEDEM faz o município crescer de forma organizada e que, em Joinville, o plano é utilizado para mostrar aos possíveis investidores, qual a estrutura futura programada.

Também participaram da solenidade de entrega oficial do Plano de Desenvolvimento Econômico de Mafra, o gerente regional norte do SEBRAE de Santa Catarina, Jaime Arcino Dias Júnior, do consultor empresarial do SEBRAE, Fábio César de Moraes, que apresentou o Plano e de representantes das entidades comercial, empresarial e da área agrícola do município. Os líderes dos eixos estabelecidos – Agronegócio e Indústria de Alimentos, Logística e ainda Comércio e Serviços – explicaram algumas das principais propostas elencadas.