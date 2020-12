Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável (PDITS) já é realidade para Mafra

Em uma solenidade transmitida pelas redes sociais, na última quinta-feira, 10, aconteceu nas dependências da Câmara Municipal a entrega do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS no município de Mafra. Esse plano tem como objetivo principal o desenvolvimento do turismo de forma integrada e sustentável, associado à valorização cultural, à preservação ambiental e a participação comunitária, tendo como resultado final a geração de emprego e renda. Ele se constitui ainda no orientador básico dos futuros investimentos na atividade turística no município, tanto no que se refere ao poder público, quanto em relação a possíveis parcerias e investimentos do setor privado.

Participação da sociedade

O PDITS apresenta de forma organizada e prática séries de atividades planejadas e construídas com a participação dos atores locais, entre eles poder público, entidades técnicas e privadas, empresas e empreendedores, permitindo estimular o desenvolvimento da economia do turismo e os respectivos empreendedores desenvolverem seus negócios de forma competitiva, fortalecendo o turismo da região pela disponibilização de produtos e serviços diferenciados. O plano foi uma iniciativa da Prefeitura de Mafra e SEBRAE/SC – viabilizadoras financeiras e técnicas pelo projeto de turismo municipal.

Momentos

Para contextualizar o plano, o Consultor Técnico do SEBRAE, e um dos responsáveis pelos trabalhos de elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Mafra, Carlos Cappelini, proferiu uma palestra técnica sobre o projeto de turismo – PDITS. Na sequência foi realizada a entrega do documento do PDITS à Prefeitura, contendo todos os trabalhos de desenvolvimento e elaboração do plano para o município de Mafra. De forma solene, aconteceu também a entrega oficial dos trabalhos do PDTIS, pelo gerente regional do Sebrae, Jaime Arcino Dias Júnior, ao Prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, na ocasião representado pela secretária de educação, esporte e cultura, Estela Maris Bergamini Machado, a qual destacou ser este “um momento de grande relevância não só ao turismo local como no que tange ao desenvolvimento e fomento da economia em toda região”.

Para prestigiar este momento, estiveram presentes também – seguindo os protocolos de segurança – Eder Gilgen – Presidente da Câmara de Vereadores de Mafra; Eliane Villa Lobos Strapasson – Diretora de Turismo; Telma Koene – representando o Conselho Municipal de Turismo de Mafra Luiz Carlos da Silva – Coordenador Técnico do SEBRAE/SC; Carlos Alberto Nitz – Presidente da ACIM; Lourival de Sá Ribas – Junior Presidente do CDL de Mafra: Alexandre Neumayer – consultor técnico do SEBRAE e o prefeito eleito de Mafra – Emerson Maas, além dos vereadores Adilson Sabatke e Dimas Humenhuk e o vereador eleito Everton Stach.