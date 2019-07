Plano Safra 2019/2020 é lançado em Mafra

Na última segunda-feira 08, no auditório da Cidasc/Mafra, foi lançado o Plano Safra 2019/2020. Durante o encontro, funcionários do Banco do Brasil apresentaram os investimentos do Plano Safra 2018/2019 e as novidades no estado de Santa Catarina e no Brasil.

Os agricultores e os pescadores catarinenses contarão com uma disponibilidade maior de recursos nesta safra. A expectativa é de que sejam destinados R$ 14,3 bilhões para crédito rural, seguro agrícola e apoio à comercialização da produção catarinense. O Plano Safra 2019/20 terá R$ 225,59 bilhões para investimentos em todo país, um aumento de 30% em relação ao último ano.

Os recursos para o Seguro Agrícola foram ampliados. Este ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou R$ 1 bilhão para subvenção ao seguro rural, mais do que o dobro do ano passado. Em Santa Catarina, os fruticultores, em especial produtores de maçã, são grandes beneficiários desta linha de apoio.

Pela primeira vez, recursos do Pronaf poderão ser usados para construção e reforma de moradias de pequenos agricultores. Foram destinados R$ 500 milhões para essa finalidade, valor suficiente para construir 10 mil casas no país, de acordo com o Mapa. As empresas de pescado e produtos da aquicultura, além das cooperativas de pescadores, contarão com financiamento para comercialização. Foram criados preços de referência para esses produtos.

O vereador Adilson Sabatcke (Progressista) representou o legislativo mafrense no evento e conversou com o superintendente regional do BB, Flávio Jean Garlet, e o gerente geral de Mafra, Fernando de Almeida dos Santos, sobre a importância do plano para o desenvolvimento do município, que se destaca pela agricultura.