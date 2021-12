Plataforma Mafra Mais Emprego ajudará a população a encontrar oportunidades

Mafra Mais Emprego é um canal de comunicação entre as pessoas que estão procurando emprego e empresas que estão disponibilizando vagas

A semana começou com a assinatura de um termo de convênio entre a Prefeitura de Mafra e o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Departamento Regional de Santa Catarina -, na tarde desta segunda-feira, 29. Trata-se de plataforma digital “Mafra Mais Emprego”, que consiste na oportunidade para empresas se cadastrarem disponibilizando vagas, bem como cadastrar currículos de interessados. Com este convênio pretende-se criar uma extensão do sistema/site Movimento Santa Catarina pela Educação (MSCE) para o projeto “Mafra Mais Emprego”, por meio da criação de um portal com as mesmas funcionalidades e compartilhando a mesma base de dados do MSCE.

De acordo como Superintendente do Sesi/SC e diretor regional do Senai/SC, Fabrizio Machado Pereira, essa plataforma gera possibilidade de cruzamento de informações entre empresas e interessados.

Plataforma multissetorial

Essa plataforma, conforme consta no site Movimento Santa Catarina pela Educação, tem como objetivo se um canal de comunicação entre as pessoas que estão procurando emprego e empresas que estão disponibilizando vagas, além da oferta de trilhas de aprendizagem, inicialmente com cursos focados em temas transversais, proporcionando mais chances para as pessoas se qualificarem e se recolocarem no mercado de trabalho. Os serviços de atualização e inclusão de cursos que estarão na plataforma do MSCE serão automaticamente disponibilizados na plataforma do Mafra.

Quem acessar a plataforma verá que há vários cursos gratuitos e autoinstrucionais para a área da indústria, transporte, turismo, agropecuária, empreendedorismo, entre outros. Para o prefeito Emerson Maas, tudo que visa o crescimento econômico e pessoal “se reflete em oportunidades para todos”.

O convênio tem prazo de vigência de um ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado mediante assentimento entre os partícipes, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.

Participaram da assinatura do convênio além do prefeito e do Superintendente do Sesi/SC e diretor regional do Senai/SC, o coordenador de operações do Sesi/Senai/SC Clesio Ruiz Paloma Junior, a gerente executiva Sesi/Senai/SC, Daren Basso Souza e o empresário Egon Werner.