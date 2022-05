PM de Mafra cumpre mandado de prisão

Na quinta-feira, 5, por volta das 08h45, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Doutor Mathias Piechnik, Centro, quando abordou um homem de 39 anos de idade, o qual possuía um Mandado de Prisão Ativo em seu desfavor, sendo este preso e encaminhado ao Presídio Regional de Mafra, para à s providências cabíveis.Â

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA/LESÕES CORPORAIS/AMEAÇA

Na quinta-feira, 5, por volta das 12h10, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Camarista João Meneghin, Vila Nova, onde uma mulher de 42 anos de idade relatou que seu ex-marido invadiu a sua residência por volta das 7h e a manteve em cárcere privado durante toda a manhã, tentando manter relação sexual com a mesma, agredindo-a fisicamente, tentando asfixia-la, resultando em lesões corporais e a ameaçando de morte, ela e seu atual companheiro que não estava em casa no período da manhã. Relatou ainda que tudo se deu na presença do filho do casal de cinco anos de idade e apresentou Medida Protetiva de Urgência determinando o afastamento do ex-marido. Por volta das 14h30, o agressor retornou ao local e agrediu fisicamente com golpes de facão e de foice, atingindo a cabeça e as mãos da vítima, o ameaçando e a sua companheira de morte e ainda de atear fogo na residência, fugindo antes da chegada da PM. As vítimas foram orientadas a respeito das disposições constantes da Lei Maria da Penha, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência e efetuadas rondas, porém se êxito na localização do autor das agressões e ameaças.

ROUBO

Na quarta-feira, 4, por volta das 19h20, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Localidade de São Lourenço, onde um homem de 21 anos de idade relatou que transitava pela Estrada Geral São Lourenço, quando foi trancado por um veículo Fiat/Palio, de cor preta, com dois ocupantes, sendo que um deles desceu com uma pistola em punhos. A vítima relatou ainda que tirou a chave do seu veículo e correu para o matagal. Foram roubados do interior do seu veículo: um pneu estepe, uma caixa de som, aparelho de som automotivo, documentos pessoais e certa quantia em dinheiro, sendo que os suspeitos fugiram em seguida em direção a Localidade de Butiá do Braz. Foi orientado a vítima, lavrado o Boletim de Ocorrência e efetuadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Na quarta-feira, 4, por volta das 16h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Quintino Bocaiúva, Vila Ferroviária, onde um homem de 29 anos de idade, em via pública, de posse de uma faca ameaçava de morte a sua esposa, uma mulher de 22 anos de idade e a irmã da vítima uma mulher de 26 anos. O mesmo resistiu à prisão investindo contra os policiais, sendo utilizado um disparo com arma incapacitante de eletrochoque (Taser) e o referido homem preso em flagrante por ameaça e resistência à prisão, com às disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.