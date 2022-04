Polícia Civil esclarece roubo contra casal de idosos e suspeitos são presos em Mafra

A Polícia Civil esclareceu um roubo ocorrido na noite do dia 03 de abril deste ano, na localidade de Rio da Areia de Baixo, em Mafra.

Na ocasião, um casal de idosos que mantém um pequeno comércio junto à sua residência foi abordado por dois homens portando uma faca. Mediante grave ameaça e violência praticada com golpes no rosto de uma das vítimas, subtraíram cerca de R$ 500 e fugiram.

A investigação é da Delegacia de Polícia da Comarca de Mafra e teve o apoio de policiais civis da Divisão de Investigação Criminal (DIC/PCSC) e da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI/PCSC). Os suspeitos, de 26 anos e de 27 anos, foram identificados e presos temporariamente após decisão favorável do Poder Judiciário local.

As investigações serão concluídas nos próximos dias com o encaminhamento do inquérito para o Ministério Público, com a representação pela prisão preventiva dos indiciados.