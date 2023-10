Polícia Militar abre inscrições para seleção de novos Agentes Temporários

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) abriu na terça-feira, 24, processo seletivo para a admissão de voluntários ao Serviço de Auxiliar Temporário da PMSC. Serão disponibilizadas 482 vagas (sendo 457 vagas amplas e 25 vagas para pessoas com deficiência – PCD) conforme necessidade e formação de cadastro de reserva para preenchimento das vagas que, eventualmente, deixem de ser ocupadas. Os principais critérios de seleção são a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e estar entre os 18 a 23 anos.

As inscrições vão até dia 12 de novembro de 2023. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://concursos.pm.sc.gov.br/.

O Agente Temporário deverá realizar Curso Específico de Formação, que o habilitará ao desempenho das funções. A prestação dos serviços de atendimento telefônico nas Centrais de Emergência, nas Centrais de Videomonitoramento e de auxiliar nas funções administrativas se dará em turnos de serviços ou expediente, totalizando 40 horas semanais.

O auxílio mensal será no valor bruto de R$ 2.448,00 no primeiro ano de contrato. Caso haja renovação de contrato por interesse de ambas as partes, o valor do auxílio indenizatório no segundo ano será de R$ 2.604,00.