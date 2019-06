Polícia Militar lança concurso para mil novos soldados

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) publicou nesta segunda-feira, 24, o edital de concurso público para ingresso de novos soldados. As inscrições estão abertas até 22 de julho de 2019.

O concurso oferece mil vagas para soldados no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM). Há 800 vagas para candidato do sexo masculino e 200 vagas para feminino.

A primeira (inscrições) e segunda fase (prova escrita) serão realizadas pelo Instituto Carlos Augusto Bittencourt – INCAB e sob coordenação da Comissão Geral de Concursos Públicos da PMSC. A empresa/banca foi contratada por meio de processo licitatório.

As inscrições e o edital já estão disponíveis na página oficial da PMSC (www.pmsc.gov.br) ou no site www.incab.org.br.

A aprovação e classificação no concurso, dentro das vagas disponibilizadas, habilitará o candidato ao processo de inclusão na PMSC e matrícula no Curso de Formação de Soldados (CFSd), com duração aproximadamente oito meses. Durante o período de curso, a remuneração mensal poderá alcançar o valor bruto de R$ 4.106,20. Após formado, o soldado PM de 2ª Classe terá remuneração mensal de até R$ 4.845,82 e oportunidade de seguir na carreira de praça da corporação, podendo por seus méritos, conforme tempo de serviço e cursos internos, galgar até a graduação de subtenente.

No ato da formatura, o soldado será designado para atuar em uma das regiões policiais militares do Estado, tendo como lotação inicial um dos 295 municípios, de acordo com o interesse público e classificação final no curso.