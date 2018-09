Polícia Militar orienta motoristas e população sobre a segurança na Festa da Etnias

A Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) explica para a população a forma como será feita a segurança e as interdições das ruas na Festa das Etnias que começa hoje na Praça Ferroviário Miguel Bielecki (Praça dos Correios).

Serão interditadas a Rua Marechal Floriano Peixoto, antes e depois dos Correios; a Rua Benemérito Júlia Gonçalves, desde a Felipe Schmidt até a Marechal; e a Avenida Cel. José Severiano Maia ante e depois da festa.

Quanto ao horário da interdição e o período, ela será avaliada pela Polícia Militar quanto a necessidade para o fechamento do perímetro, lembrando que a prioridade será sempre o fluxo dos pedestres. No final da festa serão aberto os pontos para vazão do fluxo.

Em todos os locais de interdição haverá policias militares e uma viatura para orientação das pessoas, bem como para averiguação de suspeitos. Além disto, será montado em frente aos Correios um Posto de Comando, onde o comandante da operação assim como outras unidades da PM ficarão de prontidão e atendendo a população.

Dentro da área da festa a segurança será feita pela equipe contratada pelos promotores do evento, e trabalharão em sintonia com a Polícia.

Outro serviço aplicado será o de inteligência do Gemfa, que vai operar o drone monitorando as ruas próximas ao evento observando atitudes suspeitas. Para isso solicita àqueles que pretendem decolar seus drones, que antes conversem com a PM evitando assim transtornos, pois a prioridade será do aparelho da policia.

Orienta ainda que os motoristas tomem cuidado para não estacionarem em locais proibidos, pois os veículos poderão ser guinchados, que a população não deixe pertences como celular, relógios, carteiras, bolsas, entre outros visíveis em seus carros e que se beber não dirijam.