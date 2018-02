Policiais civis da Mafra recebem capacitação para uso de submetralhadora

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nos dias 20 e 21 de fevereiro, ocorreu no município de Rio Negrinho, um curso de capacitação para uso da SMT40, uma submetralhadora leve, de fácil manejo e utilização, porém de alta capacidade. O objetivo do curso foi capacitar os policiais para que operem essa arma com segurança.

A capacitação compreendeu um número x de disparos por policial civil. Além dos disparos, os policiais também receberam as instruções quanto ao comportamento de segurança depois de efetuado o disparo.

O delegado Regional de Polícia Civil, Rafaello Ross destacou que a comarca de Mafra recebeu duas submetralhadoras adquiridas com verbas oriundas do poder judiciário e com apoio do Ministério Público.

“Estamos habilitando os policiais através da Acadepol para a adequada utilização das armas recebidas, pois é necessário que os policiais tenham certificação e estejam preparados para manuseá-las, já que se trata de um armamento diferente das pistolas que utilizamos diariamente“, finaliza.