Ponte da Rua José Boiteux é entregue à população totalmente recuperada e asfaltada

Após cerca de quatro meses de trabalhos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a ponte da rua José Boiteux, sobre o rio Bandeira, na Vila Ivete, foi totalmente recuperada e finalizada com camada de asfalto. As obras foram realizadas com maquinário, pessoal e recursos próprios do município.

A ponte teve sua estrutura totalmente comprometida durante os períodos de enchentes vividas pelo município, em outubro do ano passado, quando ficou interditada para o trânsito de veículos.

A Administração Municipal destacou que a ponte está totalmente recuperada e entregue à população, que já pode utilizá-la de forma segura.