Ponte do Rio da Areia do Meio em Mafra foi recuperada

Mais uma ponte foi recuperada pela Prefeitura de Mafra, por meio de equipe da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Os trabalhos de recuperação da ponte, próxima à propriedade de Jair Müller, da localidade de Rio da Areia do Meio, foram concluídos na quinta-feira, 11.

Ela foi totalmente recuperada, e o tráfego para escoamento de safra, transporte escolar e de veículos de passeio podem seguir normalmente. A ponte tem 4,5 metros de largura e 12 metros de comprimento.

Serviços continuam

As obras de recuperação ou reconstrução de pontes danificadas terão continuidade ao longo deste e do próximo mês. A Secretaria Municipal de Obras solicita à população local, quando houver necessidade de interdição de vias ou pontes, que utilize desvios alternativos e informa que solicitações de serviços que competem à secretaria sejam feitas via telefone (47) 3642-6964. A secretaria fica na BR 116 – km 2,5   – Jardim América. O expediente é de segunda à sexta-feira, das 8 à s 12 horas e das 13h30 à s 17 horas.

