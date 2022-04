Ponte sobre o rio da Lança é recuperada em Mafra

Mais uma ponte foi entregue para a comunidade, nesta semana, pela Prefeitura de Mafra. Trata-se da ponte sobre o rio da Lança, na localidade de Campo da Lança, próximo a Madeireira do Felipe.

A ponte, com extensão de 12 por 5 metros teve toda sua cobertura recuperada, sendo utilizados 80 pranchões de madeira no trabalho, realizado com recursos próprios do município.

A Secretaria de Obras de Mafra realizou os reparos, devido ao estado de deterioração em que se encontrava, visando a segurança dos moradores da localidade que se utilizam daquela passagem no dia a dia.

Ela ficou interditada desde a última segunda-feira, 11, com o trânsito retornando a normalidade nesta quinta-feira, 14.

