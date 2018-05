Pontes, bueiros e estradas são constantemente recuperados no interior

A Secretaria também realizou serviços de patrolamento e empedramento nos pontos mais necessários nas estradas das localidades de: Vila Grein, Brusca, Rio da Areia de Cima, Caçador e na localidade do Rio da Areia

Na última quinzena, a Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos concluiu a reforma da ponte de madeira, com extenção de cinco metros, na localidade de Augusta Vitória. Também foi construído um bueiro de galeria circular com extensão de nove metros na estrada secundária, ligando a Vila Schafacheck à Augusta Vitória. Outra obra finalizada foi a de um bueiro de galeria circular de 0,40 metros na estrada geral de Augusta Vitória.

ESTRADAS

A Secretaria também realizou serviços de patrolamento e empedramento nos pontos mais necessários nas estradas das localidades de: Vila Grein, Brusca, Rio da Areia de Cima, Caçador e na localidade do Rio da Areia próxima à Serrinha em parceria com a empresa Renova Floresta. Foi realizado também empedramento na estrada secundária na localidade de Butiá dos Taborda conhecida como estrada do Lajeado.

Para o prefeito Wellington Bielecki estas ações visam manter a trafegabilidade das estradas, bem como a segurança de condutores e pedestres. “Caminhões, veículos de tranposte escolar e passeio transitam diariamente pelo interior. É prioritário que as vias estejam em condições adequadas para a segurança de todos”, concluiu.