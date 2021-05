População de 63 e 62 anos começam a ser vacinados em Mafra

A orientação é para que as pessoas com 63 e 62 anos entrem em contato com a unidade de saúde de sua referência para agendar a vacina

Dando continuidade à Campanha de Vacinação contra Covid-19, os idosos de 62 e 63 anos já estão sendo vacinados. O esquema continua o mesmo, por meio de agendamento na unidade de saúde de referência do idoso. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, com as vacinas Astrazeneca recebidas nesta última semana foi possível começar a vacinação com a primeira dose dos idosos da faixa etária de 63 e 62 anos bem como o resgate de idosos com maior idade, que por algum motivo ainda não foram vacinados com a primeira dose.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do Município estão cadastradas no sistema da Saúde 555 pessoas com 63 e 585 com 62 anos. A orientação para as pessoas acima de 64 anos ou mais que ainda se vacinaram é para que entrem em contato com a unidade de saúde de sua referência para agendar a vacina.

De acordo com a última atualização do VACINÔMETRO, em 03 de maio, já foram aplicadas em Mafra, 15.293 doses.