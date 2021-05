População é orientada com a ação “Mafra contra Covid-19”

Compartilhar no Facebook

O sábado (08) que antecedeu o Dia das Mães foi de comércio e ruas movimentadas no centro do município. Aproveitando a ocasião, a Prefeitura de Mafra fez a ação a céu aberto “Mafra contra Covid-19” montando postos nos principais pontos da cidade como início da Avenida Presidente Nereu Ramos, entrada da ponte metálica Dr. Diniz Assis Henning e praça Des. Guilherme Abry (praça do comércio).

A ação consistiu em aferir a temperatura de pedestres, oferecer álcool gel 70% para higienização das mãos e passar orientações sobre prevenção à doença.

O prefeito Emerson Maas explicou que Mafra e região passam por um momento delicado da pandemia e, portanto, pediu a colaboração da população para intensificar as medidas de prevenção. “No domingo é o dia das mães, dia do amor. E que o amor contamine a todos. Previna-se e cuide-se num ato de respeito e amor ao próximo”, disse, pedindo a conscientização de todos.

“Mafra contra a Covid-19” contou com o apoio das secretarias municipais, Câmara Municipal, polícias civil e militar e corpo de bombeiros.

