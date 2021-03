População mafrense com 75 anos ou mais está sendo imunizada contra covid-19 em domicílio

“Vacinação avança em Mafra”: Mais de 3 mil doses em grupo do público-alvo da Campanha Nacional de Imunização já foram vacinadas no município

A vacinação contra Covid-19 segue em Mafra conforme o recebimento das doses pelo município, por meio de remessa de lotes do governo do estado. O último boletim divulgado no site oficial da Prefeitura e demais redes sociais, do dia 17 de março, traz que foram aplicadas 3093 doses, contabilizando a 1ª e segunda doses do público-alvo da primeira fase da campanha (trabalhadores da saúde, idosos institucionalizados, pessoas com deficiência Institucionalizadas, população indígena e idosos a partir de 75 anos).

Chegou a vez: 75 a 79 anos

Os idosos entre 75 e 79 anos começaram a ser vacinados em domicílio no início desta semana, sendo 133 imunizados com a primeira dose. A segunda dose será aplicada conforme o cronograma do tipo do fabricante da vacina. Ao todo 1205 idosos dos grupos 75 a 79 anos, 80 a 84, 85 a 89 e 90 anos ou mais já receberam a primeira dose. O grupo 90 ou mais já está recebendo a segunda dose, conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde/Coordenação de Vigilância Epidemiológica. A vacinação continua conforme ordenamento das equipes de vacinação dos ESFs e, portanto, pede-se que os idosos permaneçam em casa, sem necessidade de se dirigirem a uma unidade de saúde. Vale destacar que os critérios para vacinação seguem o Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação Contra Covid-19 de SC e deliberação CIB/SES.

Panorama da vacinação

Os dados atualizados sobre a vacinação contra Covid-19 em Mafra podem ser acessados no site oficial da Prefeitura no VACINÔMETRO.

Em caso de dúvidas

Para esclarecimentos sobre cadastro ou demais informações sobre vacinação contra Covid-19, o idoso ou seu familiar pode entrar em contato com a equipe de saúde do seu ESF. Seguem os telefones abaixo:

ESF Augusta Vitória – 984483531

ESF Central – 98436-2398

ESF Bela Vista do Sul – 3642-8678

ESF CAIC – 3642-5586

ESF Espigão do Bugre – 3643-5162

ESF Faxinal – 3643-1008

ESF Jardim América – 3642-9291

ESF Restinga 3645 -1033

ESF Saltinho do Canivete – 98448-3531

ESF São Lourenço – 3642-8464

ESF Vila Nova – 3642-7124

ESF Vista Alegre – 3642-8005

ESF Butiá – 98448-2834