População se manifesta em favor dos caminhoneiros em Mafra

O greve dos Caminhoneiros continua, e no último final de semana os mafrenses realizaram atos em favor do movimento que está parado no km 7 da BR-116, no ‘trevo do Mallon em Mafra.

Na sexta-feira (25) na Matriz São José, o padre Eusébio celebrou uma missa em apoio aos caminhoneiros e na noite do mesmo dia motociclistas da cidade se concentram na Praça dos Correios e seguiram em apoio a classe até o Posto Mallon.

O domingo foi o dia que mais manifestações aconteceram em favor dos caminhoneiros, a principal foi uma passeata, com pouco mais de 400 pessoas, que saiu por volta das 14h da praça Lauro Muller, no Alto de Mafra, em direção ao km 7 da BR-116. Mais de 1200 pessoas se juntaram a passeata e foram até posto onde os caminhoneiros estão concentrados.

Os agricultores também estão com suas maquinas paradas no ‘trevo do Mallon’, em apoio a greve que ontem entrou no seu nono dia.

Além das manifestações de apoios em grupo muitos mafrenses estão se solidarizando com os caminhoneiros, dando apoio ao movimento ajudando com doações de alimentos e produtos de higiene pessoal. A todo o momento tem pessoas passando pelo local fazendo suas doações e prestando apoio a classe que até o fim da tarde de ontem não estipulava um prazo para o fim da greve.

Também na tarde de ontem um grupo de pessoas realizou uma passeada, saindo do trevo da Souza Cruz indo até o quartel do Exército em Rio Negro (5º RCC), tentando sensibilizar os militares em favor da classe dos caminhoneiros.