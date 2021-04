Prazo para pagamento do IPTU 2021 é prorrogado em Mafra

Cota única e primeira parcela vencem dia 16 de abril, próxima sexta-feira

Na última sexta-feira, dia 09, devido a problemas hidráulicos no prédio da sede administrativa da Prefeitura de Mafra, no período da tarde, o atendimento à população bem como o expediente foi suspenso, permanecendo apenas a entrega física dos carnês do IPTU. Portanto, visando não lesar o contribuinte, o prefeito Emerson Maas, por meio do decreto nº 4518 de 12 de abril de 2021, prorrogou os prazos e condições para pagamento deste tributo.

Pagamentos

O vencimento da cota única e da primeira parcela ficou para a próxima sexta-feira, 16 de abril. Lembrando que o desconto de 10% vale somente o pagamento da cota única. O contribuinte deve imprimir a nova guia para pagamento (cota única ou primeira parcela) no site ou solicitar pessoalmente no setor de tributação.

Para o pagamento parcelado, não houve alteração de data nas demais parcelas, sendo segunda parcela com vencimento em 10 de maio, terceira em 10 de junho, quarta em 09 de julho e quinta em 10 de agosto. Não é necessário imprimir novas guias. As do carnê são válidas.

Formas de consulta ou impressão

A Prefeitura colocou à disposição do contribuinte outras formas para acessar o IPTU e demais dados dos seus imóveis. Veja abaixo o que é oferecido.

SERVIÇO ACESSO DOCUMENTOS Visualização ou impressão de seu boleto de IPTU Acesse AQUI ou solicite pelo  e-mail: iptu@mafra.sc.gov.br - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - Informar o CPF, nome completo do proprietário do imóvel, inscrição imobiliária e contatos Carnê Digital Acesse CIDADÃO WEB CPF Cidade Pública (consulta de imóveis, das parcelas de IPTU e seu histórico de anos anteriores e outros serviços tanto para a PF ou PJ) Download nas versões Android e iOS, no Google Play e Apple Store Cadastrar e-mail, senha, dados pessoais, endereço, selecionar a cidade, clicar na opção “Cidadão”, e seguir os demais procedimentos

Dúvidas e demais esclarecimentos

Para entrar em contato com a Diretoria de Tributação ligar para os telefones: 3641 4028 ou 3641 4039 ou dirigir-se à sede administrativa da Prefeitura que fica na Av. Prefeito Frederico Heyse, 1386, Alto de Mafra, atende das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.