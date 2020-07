Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quinta-feira (30) o prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, falou ao Bom Dia SC sobre a entrada da região do Planalto Norte no quadro Gravíssimo da avaliação do estado. Clique aqui e assista na íntegra.

