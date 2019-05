Prefeito de Mafra participa de reuniões em Florianópolis

Na última quinta-feira, 09, o prefeito Wellington Bielecki participou de compromissos em Florianópolis. Pela manhã, esteve presente nas reuniões do Conselho Executivo e do Conselho Deliberativo da Federação Catarinense de Município – FECAM, no auditório da Secretaria de Estado da Defesa Civil. Em seguida, no mesmo local, foi realizada a terceira reunião de trabalho com o Governo de Santa Catarina. No encontro estavam presentes o governador Carlos Moisés e os secretários de Estado Carlos Hassler (Infraestrutura) e Douglas Borba (Casa Civil). O governo do estado destacou que, a partir de junho, pretende dobrar os investimentos na manutenção de vias estaduais e municipais, aplicando em torno de R$ 74 milhões de um Fundo de Infraestrutura. Os recursos serão repassados aos consórcios municipais, em uma parceria entre o estado, a FECAM e as 21 associações de municípios.

O projeto, batizado de Recuperar, prevê que, com a formação dos consórcios, os serviços sejam executados por eles, com autonomia na contratação de equipes ou na utilização de mão-de-obra das próprias prefeituras. A tendência é que estes consórcios acompanhem as configurações das associações de municípios, adequando as ações de acordo com a realidade de cada região. O prefeito Wellington ressaltou que, desta forma, os recursos serão aplicados de maneira prática, com redução de custos e maior agilidade. Os valores repassados pelo Governo poderão ser aplicados na recuperação de pistas, roçadas, sinalização e desobstrução da drenagem.

À tarde, o prefeito Wellington, juntamente com a secretária municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Débora Kahlow Shossing, e a gerente de Meio Ambiente, Talita Walter dos Santos, reuniram-se com a diretora-presidente da Casan, Roberta dos Anjos, além de outros diretores da companhia, para tratar de assuntos de interesse do município.