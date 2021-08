Prefeito de Mafra recebe a visita do deputado federal Rodrigo Coelho

Compartilhar no Facebook

Parlamentar já destinou este ano mais de R$ 1 milhão em emendas ao município

Na última quarta-feira (28), o prefeito Emerson Maas, acompanhado da presidente da Câmara, Dircelene Dittrich Pinto, recebeu a visita do deputado federal Rodrigo Coelho. O deputado já destinou este ano R$ 1,4 milhão em emendas parlamentares para Mafra.

A destinação, segundo o parlamentar, deve abranger as áreas da saúde (R$ 250 mil), equipamentos (R$ 250 mil), pavimentação na Vila Solidariedade (R$ 400 mil) e turismo (R$ 500 mil). “Desse valor total, uma parte está sendo enviada, outra já está sendo empenhada e o restante será pago até o final do ano”, afirmou o deputado, ratificando seu apoio a Mafra, visando com esta destinação, oferecer melhor qualidade de vida dos moradores.

O prefeito agradeceu o empenho do deputado e enfatizou que “as emendas parlamentares são verbas fundamentais de que dispõem os parlamentares para destinar aos municípios, sendo revertidas em benefícios à população”.

