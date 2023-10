Prefeito de Mafra recebe Deputado em busca de recursos para enfrentar os estragos causados pelas enchentes

O prefeito de Mafra, Emerson Maas, recebeu uma visita importante na √ļltima quinta-feira, 19 de outubro, em seu gabinete. O Deputado Estadual Fernando Kreling, acompanhado pelo Vereador de Mafra, Vadecir Munhoz, se encontrou com o prefeito para discutir medidas de apoio e recursos destinados √† cidade, especialmente em rela√ß√£o √† atual situa√ß√£o das enchentes que t√™m afetado a regi√£o.

Fernando Kreling se colocou √† disposi√ß√£o na Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina para auxiliar e colaborar na busca de recursos que possam ajudar Mafra a enfrentar os desafios provocados pelas enchentes recentes. A reuni√£o foi marcada por discuss√Ķes produtivas sobre a√ß√Ķes emergenciais, planejamento de longo prazo e estrat√©gias para minimizar os impactos das inunda√ß√Ķes na cidade.

A situa√ß√£o das enchentes em Mafra tem sido uma preocupa√ß√£o constante, e a visita do Deputado Fernando Kreling demonstra a import√Ęncia de uma coopera√ß√£o efetiva entre as esferas municipal e estadual para proteger a cidade e seus habitantes diante dessas adversidades clim√°ticas. A popula√ß√£o de Mafra aguarda com expectativa as a√ß√Ķes conjuntas que surgir√£o dessa colabora√ß√£o para enfrentar e mitigar os impactos das enchentes no munic√≠pio

O prefeito Emerson Maas agradeceu a visita do deputado e demonstrou sua disposi√ß√£o em trabalhar em parceria para solucionar os problemas decorrentes das enchentes. Ele se prontificou a encaminhar oficialmente ao Deputado Kreling as quest√Ķes mais urgentes, a fim de agilizar a obten√ß√£o de recursos e a implementa√ß√£o de medidas eficazes para a popula√ß√£o de Mafra.