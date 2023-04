Prefeito e secretários ouvem reivindicações dos moradores do São Lourenço na área da saúde

O Prefeito Emerson Maas e os Secretários de Saúde, Plínio Saldanha de Oliveira e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luiz Vidal da Silva Júnior receberam na tarde de quinta-feira, dia 13, membros do Conselho Local de Saúde do São Lourenço. Acompanhados do Presidente do Conselho, Rui Carlos Pettres, eles apresentaram solicitações de melhorias no pátio da Unidade Básica de Saúde; andamento ao projeto de academia ao ar livre; retirada do ponto de depósito de lixo que encontra-se ao lado da unidade; acessibilidade e vaga para cadeirante e medicamentos para a unidade.

Maas agradeceu a presença dos representantes da comunidade e falou da dedicação com que o Executivo vem tratando a saúde de Mafra. O secretário Plínio esclareceu sobre os pontos solicitados. O Vereador Valdemar Hoenning também acompanhou a reunião.

– sobre a instalação de uma praça no terreno ao lado da ESF: a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano verificará a viabilidade técnica para o atendimento da solicitação;

– sobre reforma e acessibilidade: a ESF vai receber uma reforma de aparência e acessibilidade, com licitação já sendo preparada;

– sobre a academia ao ar livre: Secretário explicou que está prevista para junto com a reforma da ESF

– Sobre a coleta de lixo e limpeza do terreno: o secretário se prontificou em comunicar a empresa de coleta para atendimento da solicitação.