Prefeito eleito em Mafra assinou termo de compromisso com o Masterplan

O prefeito eleito no município de Mafra, Emerson Maas (Podemos) assinou o termo de compromisso para contribuir com a execução do Masterplan. Trata-se de um projeto que vem sendo elaborado e proposto para o desenvolvimento econômico de Mafra, através do CODEM.

Durante a apresentação do projeto e assinatura do termo de compromisso, a ACI de Mafra também entregou um documento com as principais demandas do ponto de vista da classe empresarial para Mafra crescer e se desenvolver. Esta iniciativa faz parte do Programa Voz Única Municipal.

As duas iniciativas podem refletir no planejamento e desenvolvimento do município para os próximos anos. “Trata-se de um trabalho a ser feito a várias mãos em apoio a uma equipe de especialistas, onde juntos construirão uma visão – através dos desejos da sociedade, do diagnóstico da situação atual e da definição de setores econômicos – esta é a chave para desenvolvimento de Mafra”, ressalta o presidente da ACI de Mafra, Carlos Alberto Nitz.

A ACI de Mafra reitera a importância do Programa Voz Única e do Masterplan para o desenvolvimento de Mafra com uma visão estratégica. A entidade agradece ainda pelo compromisso assinado pelo prefeito eleito e ressalta que trata-se de um plano dinâmico que afetará muitas gestões municipais.

